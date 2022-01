Beratungen zur Firmenübergabe

In einer persönlichen Beratung durch ein dreiköpfiges Expertenteam der Wirtschaftskammer werden fachübergreifend Fragen aus dem Steuerrecht, Pensions- und Sozialversicherungsrecht, Gewerberecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und dem Mietrecht behandelt sowie individuelle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Die nächsten für das Innviertel geplanten Termine: am 22. März und 24. Mai in der Wirtschaftskammer Braunau, am 20. April in Ried und am 26. April in Schärding.