Das zwölfjährige Tischtennis-Ass Benjamin Girlinger klettert unaufhaltsam die sportliche Erfolgsleiter empor. In der aktuellen U13-Weltrangliste liegt der junge Eberschwanger auf Platz zwei. Da die Nummer eins aus Puerto Rico kommt, ist er somit der derzeit erfolgreichste Spieler seiner Altersklasse in Europa. Natürlich steht der Innviertler auch in der Österreich-Rangliste der Altersklasse U13 an der Spitze.