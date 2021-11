Benefiznachmittag für Frauenhaus

Seit vielen Jahren bemüht sich der Verein Frauenhaus Braunau um ein eigenes Haus – bald ist es so weit. Bewusstsein zu schaffen für die Nöte von Frauen und Kindern in der Region, die von Gewalt betroffen sind, sei Renate Mann und ihrem Team des Vereins Frauenhaus Braunau ein wichtiges Anliegen. Unter dem Titel "Frauen sind das Salz der Erde" wird am 6. November ab 15 Uhr in der Freizeithalle Schalchen ein Kulturprogramm mit Konsulentin Monika Krautgartner und Gaby Grausgruber aus dem Innviertel geboten.

"Wir laden zu einem gemütlichen Nachmittag ein, erfahrungsgemäß kommen aber Informationsaustausch, Vernetzungen und verschiedene wertvolle Anregungen ebenfalls aufs Tapet", sagt Renate Mann. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es gelten die 3G- Regeln.