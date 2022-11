Benefizkonzert für Rieder Sozialmarkt: Lions-Club unterstützt das "Gschäftl"

Immer mehr Menschen sind auf den Einkauf in Sozialmärkten angewiesen. Auch der Rieder Sozialmarkt "Gschäftl" verzeichnet einen deutlichen Anstieg an Einkäuferinnen und Einkäufern. Das ist auch der Grund dafür, dass der Rieder Lions-Club sein Advent-Benefizkonzert am 1. Dezember im Stift Reichersberg ganz dem "Gschäftl" widmet, wie Lions-Präsident Hans Peter Hochhold ankündigt.