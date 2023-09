Belgier bei Motorradunfall im Innviertel schwer verletzt

Eine Ausfahrt mit Probefahrtkennzeichen sollte es werden. Doch auf der Kindstaler Landesstraße L 1041 fand die Fahrt ein abruptes Ende: Gegen 9.30 Uhr war der 51-jährige belgische Staatsbürger aus Richtung Schalchen kommend unterwegs, als er im Bereich Raucheneck, Gemeinde St. Johann am Walde (Bezirk Braunau), auf der 4,60 Meter schmalen, bergab führenden Landesstraße in einer unübersichtlichen Linkskurve etwas links von der Fahrbahnmitte fuhr. In diesem Moment kam ihm eine 65-jährige Deutsche in ihrem Auto entgegen. Der Motorradlenker legte eine Vollbremsung hin und wich nach rechts aus. Eine Kollision mit dem Auto konnte er so vermeiden, kam jedoch bei dem Manöver zu Sturz und schlitterte gegen die Leitschiene. Von dort wurde er in eine steil abfallende Wiese geschleudert.

Der Belgier erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und das Notartztteam des Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden.

