Belebte Innenstadt: Was kann Ried von Wels lernen?

Wie kann die Besucherfrequenz in Innenstädten gesteigert werden? Darüber wurde am Montag in der Wirtschaftskammer Ried bei einer Podiumsdiskussion diskutiert. Die Freiheitliche Wirtschaft Oberösterreich hatte dazu geladen. Neben Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) waren Wolfgang Klinger (Landtagsabgeordneter und FP-Bürgermeister von Gaspoltshofen), Michael Gärner (Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft) und Andreas Rabl, FP-Bürgermeister aus Wels, auf dem Podium. Mit Spannung erwartet wurden die Ausführungen von Andreas Rabl. In seiner bisherigen Amtszeit seit 2015 war es gelungen, der Welser Innenstadt neues Leben einzuhauchen.

Wichtig war es den Teilnehmern der Diskussionsrunde zu betonen, dass die beiden Städte Ried und Wels nicht miteinander vergleichbar seien. "Wels hat fünfmal so viele Einwohner wie Ried. Das darf man nicht vergessen. Deswegen sind nicht all unsere Ideen auch hier umsetzbar", sagte Rabl. In seinen Ausführungen zeigte Rabl einige wichtige Punkte auf, die für Wels den Umschwung brachten.

Wolfgang Klinger, Bernhard Zwielehner, Andras Rabl und Michael Gärner diskutierten über die Belebung der Rieder Innenstadt.

Stadtverschönerung: "Wir haben mehr als zehn Millionen Euro in die Verschönerung unserer Innenstadt investiert. Es wurden viele neue Grünflächen geschaffen, neue Brunnen gebaut und Straßen saniert. Zudem wird unser ganzes Stadtgebiet videoüberwacht. Damit haben wir das Sicherheitsgefühl der Menschen gesteigert. Unser Ziel war es einen Wohlfühlcharakter zu schaffen. Das ist uns ganz gut gelungen. Alleine unser Weihnachtsmarkt zog letztes Jahr über eine Million Besucher nach Wels an", sagte der Welser Bürgermeister.

Leerstände: Die wichtigste Aufgabe war es aber die Leerstände zu beseitigen. Denn diese seien es, die die Besucher abhalten würden, in die Innenstädte zu kommen. "Als ich Bürgermeister wurde, hatten wir 12 bis 14 Prozent Leerstände. Mittlerweile sind es nur rund zwei Prozent. Das war für mich der Gamechanger", sagte Rabl. Dass dem so ist, ist dem Leerstandmanagement zu verdanken. "Wir haben eine Abteilung geschaffen, die sich nur um die Betreuung der Geschäftsflächen kümmert. Wir gehen aktiv auf Unternehmen zu und versuchen, ihnen eine Geschäftseröffnung in unserer Stadt schmackhaft zu machen. Wir warten nicht ab, sondern agieren. Wenn wir wissen, dass ein Geschäft zusperrt, dann bemühen wir uns schon vor der Schließung einen Nachfolger zu finden", sagte Rabl.

Parksituation, Gastro: Ein durchdachtes Parkraumkonzept, Investitionen in die Gastronomie, attraktive Anreize für den Einzelhandel und die Organisation zahlreicher Veranstaltungen führten ebenfalls dazu, dass die Welser Innenstadt wieder floriert. "Wir in Wels kaufen uns die Frequenz. Jeder Gast kostet uns zwischen zwei und fünf Euro. Aber er gibt im Durchschnitt 30 Euro bei einem Besuch aus", sagte Rabl.

Neidvolle Blicke nach Wels

Dass die Verantwortlichen der Stadt Ried mehr tun müssen, um der Innenstadt mehr Leben einzuhauchen, dieser Meinung ist Michael Gärner. "Ich blicke neidvoll nach Wels, denn bei uns in Ried läuft vieles falsch. Darunter leiden wir Unternehmer. Wenn ich vor hätte ein Geschäft zu eröffnen, dann würde ich das nicht mehr in der Rieder Innenstadt machen", sagte Gärner.

Unter anderem wurde von anwesenden Unternehmern kritisiert, dass Ried nicht sauber sei. "Zum Teil liegen Gelbe Säcke mehrere Tage lang auf der Straße bevor sie abgeholt werden, das macht kein schönes Stadtbild", sagte einer der Unternehmer. Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner entgegnete den Vorwürfen damit, dass man sich in Ried sehr wohl Gedanken darüber machen würde, die Innenstadt mehr zu beleben.

"Wir investieren 100.000 Euro"

"Wir haben in den vergangenen Jahren schon einige Projekte umgesetzt, die sich als frequenzsteigernd erwiesen haben", sagte Zwielehner. "Es ist uns gelungen aus dem Rossmarkt eine Genussmeile zu machen. Auch unsere Veranstaltungen in der Innenstadt ziehen viele Besucher an. Wir werden in den kommenden Monaten noch 100.000 Euro in die Hand nehmen, um die Innenstadt zu verschönern." Unmut bei den Rieder Wirtschaftstreibenden gab es nach der Aussage des Stadtchefs, weil künftig das Parken bis 18 Uhr (bisher 16 Uhr) gebührenpflichtig werden soll. "Davon haben wir nichts gewusst. Ich befürchte, dass jetzt noch mehr Leute unsere Innenstadt meiden werden. Ich höre, dass in Wels eine Stunde parken nur einen Euro kostet und die Gebühren seit 17 Jahren nicht erhöht wurden. Da muss bei uns der Kunde tiefer in die Kasse greifen. In der Weberzeile ist das Parken die ersten zwei Stunden kostenlos. Warum ist das nicht auch in der Innenstadt möglich?", sagte Gärner.

Wolfgang Klinger betonte, dass es für die Umsetzung von Maßnahmen die Unterstützung des Landes brauche. "Aufgrund der finanziellen Situation vieler Gemeinden ist es für sie fast unmöglich, Projekte zu finanzieren. Hier ist die künftige Regierung gefordert, um Gemeinden finanziell zu entlasten", sagte Klinger.

Zwielehner sagte abschließend, dass er jederzeit für einen Dialog mit den Wirtschaftstreibenden bereit sei. "Meine Tür für konstruktive Gespräche ist immer offen. Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen uns nicht weiter. Wir müssen an einem Strang ziehen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic