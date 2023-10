Beim Überholen Gegenverkehr übersehen - drei Autos in Kollision verwickelt

Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr mit ihrem Pkw auf der B148 von Ort im Innkreis kommend Richtung Altheim. Ein nachkommender Autolenker, ein 34-jähriger Rumäne, wollte das abbiegende Auto links überholen, übersah dabei aber den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos und dem entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen ungarischen Staatsbürgers.

Der Wagen des Rumänen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw des Ungarn schlitterte rund hundert Meter weiter und blieb in einem Straßengraben stehen. Die 39-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt, sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde die Frau in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

Die Feuerwehren Katzenberg, Kirchdorf und Moosham waren mit sieben Fahrzeugen und 45 Personen im Einsatz. Die B148 war bis 6 Uhr gesperrt.

