Beim "Toni-Bauern" darf gemeckert werden

Am Hof des "Toni-Bauern" in Stullerding herrscht immer viel Gemecker. Kein Wunder bei den 220 Ziegen, die sich in Stall und Auslauf lautstark bemerkbar machen. So mancher Spaziergänger schaut gerne mal auf einen Sprung bei den quirligen und neugierigen Tieren vorbei. Der Ziegenhof Österbauer hat sich als Zucht- und Milchbetrieb einen Namen gemacht und bietet gesunde und schmackhafte Ziegenmilchprodukte im Hofladen an.