Beim Setzen von Schneestangen tödlich verunglückt

Der 61-Jährige war allein, als er mit dem Setzen der Schneestangen beschäftigt war. Die Stangen hatte er auf der Heckschaufel seines Traktors geladen. Auf einer leicht abschüssigen Straße begann der Traktor zu rollen. Der Mann dürfte noch versucht haben in die Fahrerkabine zu springen, was jedoch misslang. Das Fahrzeug rollte in den Gartenzaun eines Wohnhauses, der Arbeiter wurde zwischen Gartenzaun und Fahrerkabine eingeklemmt. Gegen 8.30 Uhr fand ihn ein Ehepaar. Die beiden Helfer setzten die Rettungskette in Gang und befreiten den Verunfallten. Doch trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb der 61-Jährige am Unfallort.