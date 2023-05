Beim Rieder Teamstundenlauf heißt es wieder: Alles auf Anfang

Mit einem Massenstart für alle Klassen wird am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr der elfte 2er-Teamstundenlauf eröffnet.

Im Vorjahr ist die LG Innviertel, die heuer bereits zum elften Mal den 2er-Teamstundenlauf im Rieder Stadtpark organisiert, auf einen Samstagstermin ausgewichen. 2021 konnte die Sportveranstaltung pandemiebedingt überhaupt nicht stattfinden. Heuer, am 16. Juni, ist dagegen wieder alles beim Alten: Wie in den Anfangsjahren wird der Lauf 2023 wieder an einem Freitag ausgetragen. Los geht es diesmal um 17.30 Uhr mit den Kinderläufen. Eine halbe Stunde später fällt dann der Startschuss für