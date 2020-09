Beim Regionalliga-Derby Junge Wikinger gegen Gurten sind 750 Fans zugelassen

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor dem Innviertel-Derby in der Regionalliga Mitte zwischen den Jungen Wikingern und der Union Gurten am kommenden Samstag (16 Uhr, Josko-Arena, Ried) nicht sein. Auf der einen Seite die Jungen Wikinger, die nach fünf Spielen mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 5:15 auf dem letzten Tabellenplatz liegen. Auf der anderen Seite die starken Gurtner, die am Mittwochabend den Bundesligaverein Altach im ÖFB-Cup an den Rande einer Niederlage brachten. Die Gurtner führten mit einem Mann weniger durch ein Tor von René Kienberger bis zur 89. Minute mit 1:0, in den Schlussminuten fixierten die Vorarlberger durch drei sehr späte Tore doch noch den 3:1-Sieg des Favoriten. In der Regionalliga haben die Gurtner bisher alle drei Spiele für sich entschieden.

Ost- und Südtribüne geöffnet

Für das Regionalliga-Derby sind laut Junge-Wikinger-Teammanager, Tim Entenfellner, 750 Fans in der Josko-Arena zugelassen. Die Osttribüne und Südtribüne haben geöffnet, es gibt zugewiesene Sitzplätze, keine freie Platzwahl. Karten sind bei den Kassen Ost und Süd erhältlich. Es herrscht im gesamten Stadion Maskenpflicht, ausgenommen ist der zugewiesene Sitzplatz. Kartenpreise: Zehn Euro, ermäßigte Tickets kosten acht Euro, Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt.

SV-Ried-Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt. Laut Entenfellner werden die Dauerkarten diese Woche zugestellt.

Josko-Arena in Ried Bild: GEPA pictures