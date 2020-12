Engelbert Leitner (VP) ist das neue Gemeindeoberhaupt von Waldkirchen. Ein "alter Hase" ist der 42-Jährige bereits im Gemeinderat, wo er seit 1997 aktiv tätig ist. Was den Vater von zwei Söhnen von seinem Vorgänger Herbert Strasser (VP) unterscheidet und was er in Waldkirchen bewegen will, verrät er im Interview.