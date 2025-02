Beim 13. Biermärz wird Mischung aus Bier, Kulinarik und Kultur serviert

Alle Jahre wieder, mittlerweile zum 13. Mal, steht der März im Innviertel im Zeichen des Bieres. Eine Mischung aus Bier, Kulinarik, Kunst und Kultur wird beim Innviertler Biermärz serviert. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe, an der sich neben neun Brauereien zahlreiche Wirtshäuser, Restaurants, Kulturvereine und auch die Therme Geinberg beteiligen, am letzten Tag im Februar. Am Freitag, dem 28. Februar, findet die offizielle Eröffnung beim Gasthof Bauböck in Andorf statt. "Wir werden an mehreren Stationen verschiedene Gänge anbieten. Bier ist für mich ein lockeres, lässiges Produkt. Bei uns kann man regelmäßig zwischen zwölf und 15 verschiedene Biere kosten", sagte Sebastian Voglmayr vom Gasthof Bauböck am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Restaurant Genusswerk in Kirchheim. Zur Eröffnung wird mit "Walhalla" ein ganz besonderer Männergesangsverein aus Berlin nach Andorf kommen. Für Bassbariton Philipp Mayer, einen gebürtigen Andorfer, wird es zu einem "Heimspiel".

"Ich durfte zur Geburtsstunde des Biermärz quasi als eine Art ,Hebamme‘ fungieren", sagte Gerald Hartl vom Tourismusverband s’Innviertel. "Das Programm ist extrem breit aufgestellt. Ich freue mich und bin top motiviert", sagte Hartl. Wie gewohnt gibt es im März bei mehreren "Bierregionswirten" wieder spezielle, geschmackvolle Menüs. Dazu werden die passenden Biere gezapft und serviert.

Programm für jüngere Zielgruppe

"Gemeinsam mit den Brauern haben wir heuer gezielt Veranstaltungen für ein jüngeres Publikum ins Leben gerufen", sagte Andrea Eckerstorfer, Projektverantwortliche der Bierregion Innviertel. Unter anderem wird es am Samstag, 8. März, einen "U-30-Frühschoppen" auf dem Schiff von Kapitän Manfred Schaurecker in Schärding geben. Die Brauerei Schnaitl lädt am Samstag, 15. März, zu einem Bierpong-Turnier nach Gundertshausen ein.

Gerald Hartl und Hans Hofer

Wenig überraschend wird es im März mehrere Brauereiführungen geben. Die Brauerei Ried lädt beispielsweise am 10. März zur Nachtführung "Weißbierbottich", bei der man die Hauptgärung und hier "den Duft nach reifen Bananen erleben kann. Generell ist es etwas Schönes, wenn man bei Führungen mit den Gästen beisammensteht und die Herstellung des Biers, die interessant ist und Spaß macht, erklären kann", sagte Josef Niklas, Geschäftsführer und Braumeister der Brauerei Ried. Die Privatbrauerei Pfesch von Martin Erlinger feiert am 16. März im Zuge des Biermärz mit einem Tag der offenen Tür das zehnjährige Bestehen.

Brauereibesichtigungen

Kostenlose Brauereiführungen gibt es am 8. März (10 Uhr) bei der Brauerei Wurmhöringer in Altheim und am 13. März (18 Uhr) bei der Brauerei Schnaitl in Gundertshausen). Die Privatbrauerei Vizthum (Uttendorf) lädt am 14. März ab 14.30 Uhr zum Bierprobieren, das Woigartlbräu in Schalchen am 16. März (ab 10 Uhr) zu einem Tag der offenen Tür. Die Privatbrauerei Pfesch in Treubach kann ebenfalls am 16. März (9 bis 17 Uhr) besucht werden. Die Brauerei Ried bietet am 22. März ab 10 Uhr eine kostenlose Brauereiführung an. Beim Brauen des Kanonenbräus mithelfen kann man am 22. März auf dem Brauschiff von Kapitän Manfred Schaurecker in Schärding, Beginn ist um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist für fast alle Brauereiführungen erforderlich. Alle Informationen zu den Führungen findet man auf der Website der Bierregion (unter dem Punkt Innviertler Biermärz) auf www.bierregion.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif