Im OÖN-Interview spricht der Innviertler über die Herausforderungen der neuen Aufgabe und darüber, dass viele Verfahren mit immer mehr Zeitaufwand verbunden sind. Alois Ebner ist unser Oberösterreicher des Tages OÖN: Sie sind seit gestern offiziell neuer Leiter der Staatsanwaltschaft Ried. Was erwartet Sie in dieser Funktion? Alois Ebner: Wir haben in Ried fünf Staatsanwälte, drei Bezirksanwälte und sechs Mitarbeiter im Support-Bereich. Dieses kleine Team musste im vergangenen Jahr rund