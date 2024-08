Bei Kontrollen im Grenzgebiet werden jede Menge Delikte aufgedeckt

Jede Menge Delikte werden an der Autobahn im Grenzgebiet zum Innviertel aufgedeckt, ein großer Teil davon im Rahmen der Grenzkontrollen, die eigentlich auf illegale Migration abzielen: Ein 58-jähriger Türke, der in Deutschland lebt, musste zuletzt sein Auto nach einer Kontrolle an einem Rastplatz stehen lassen. Der Mann hatte eine "Rückrufaktion wegen diverser Mängel" mehrfach ignoriert, das Amt hatte ihm den Weiterbetrieb seines Autos untersagt.

Ein Pole war mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker unterwegs, es gibt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ebenfalls angezeigt wurde ein 50-jähriger Portugiese, bei dem sich eine verbotene Form von Pfefferspray sowie eine Taschenlampe mit integriertem Messer fanden.

Viele Führerscheinlose

An nur einem Tag wurden mehrere "Fahrten ohne Fahrerlaubnis" aufgedeckt. Der erste "Kandidat", ein 48-jähriger Bosnier, händigte zwar einen bosnischen Führerschein aus – gegen den Mann bestand allerdings eine Sperre der Fahrerlaubnis. Ein 30-jähriger Russe war ohne Führerschein unterwegs, weil ihm dieser bereits in Spanien entzogen worden war. Und ein 32-jähriger Türke saß ohne gültige Lizenz am Steuer. Ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt wurde wenige Tage zuvor ein 60-jähriger Österreicher, dazu ein 50-jähriger Kroate, der auch keine Haftpflichtversicherung für sein Auto hatte.

Ein 40-jähriger Bulgare legte einen gefälschten Führerschein vor, ebenso ein 31-jähriger Rumäne. Ein weiterer, 33-jähriger Rumäne war mit einem abgelaufenen "Pickerl" unterwegs. Ein 23-jähriger Rumäne und ein 43-jähriger Bulgare mussten nach erfolgter Einreisekontrolle an der Autobahn ihre Pkw stehen lassen, beide waren führerscheinlos. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 24-jähriger Bayer verantworten, ihm wurde bereits vor mehreren Jahren der Führerschein entzogen.

Am Steuer eines gestohlenen Autos erwischt wurde ein 24-jähriger Österreicher, der den Pkw allerdings in Deutschland gutgläubig erworben hatte. Die Ermittlungen laufen. Cannabis fand sich bei einem 33-jährigen Ungarn in einem Fernreisebus, Methamphetamin bei einer 46-jährigen Bulgarin, die bei Obernberg nach Deutschland einreiste. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs war ein 35-jähriger Deutscher, der in Oberösterreich lebt. Es stellte sich heraus, dass der Mann seit elf Jahren keine Fahrerlaubnis mehr hat. Ein 42-jähriger Slowake räumt ein, eine Stunde vor der Kontrolle Crystal konsumiert zu haben.

Zur Fahndung ausgeschrieben

In einem weiteren Fall hatten Polizisten bemerkt, dass es kurz vor der Kontrollstelle in einem Pkw zum Fahrerwechsel gekommen war, der ursprüngliche Lenker, ein 24-jähriger Bulgare, hat keine Fahrerlaubnis. Mit Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war ein 26-jähriger Rumäne, der bei einer Kontrolle erwischt und ins Gefängnis gebracht wurde.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung mit 11.530 Fahrzeugen waren 385 Lenker zu schnell unterwegs, sie erhalten Anzeigen – das sind 3,34 Prozent. Neun Lenkern drohen Fahrverbote, der "Spitzenreiter" war mit 153 km/h in der Tempo-100-Zone unterwegs, so die bayerischen Polizisten.

