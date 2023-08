Bei Gurten und Jungen Wikingern ist Wiedergutmachung angesagt

Eine bittere und unnötige 1:2-Niederlage im Oberösterreich-Derby gegen Vöcklamarkt lag der Union Gurten in den vergangenen Tagen durchaus schwer im Magen. Die Gurtner waren über weite Teile des Spiels die tonangebende Mannschaft, trotzdem stand man am Ende mit leeren Händen da. Das Spiel ist abgehakt, am heutigen Freitag (19 Uhr) gastiert Gurten in der Regionalliga Mitte auswärts beim ASV Allerheiligen. Auf die Gurtner wartet nicht nur eine fast vierstündige Anreise in die Steiermark, sondern auch ein unangenehmer Gegner.

"Allerheiligen hat in den Kader einiges investiert. Ich schätze sie stärker ein als in der vergangenen Saison. Wenn wir punkten wollen, müssen wir sicher alles abrufen", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch, der auf mehr Treffsicherheit vor dem gegnerischen Tor hofft. Gegen Vöcklamarkt vergaben die Gurtner mehrere hochkarätige Torchancen. "Ich erhoffe mir mehr Effizienz", sagt Madritsch. Ganz andere Sorgen haben die Jungen Wikinger, die am Samstag in der heimischen Innviertel-Arena vom Deutschlandsberger AC mit 5:0 deklassiert wurden. Heute gastiert die Mannschaft von Trainer Hubert Zauner um 19 Uhr in Bad Gleichenberg. Die zweite Mannschaft der SV Ried geht nach dem Saisonauftakt mit zwei Niederlagen als klarer Außenseiter in das Spiel. "Wir müssen uns steigern, das ist klar", sagt Zauner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif