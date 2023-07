Bei Ginzinger wird japanisch gesprochen, das verstehen alle

Was macht eine Zettelwirtschaft in einem Hightech-Unternehmen? Bei Ginzinger electronic systems in Weng wird seit vier Jahren japanisch gesprochen, und die bunten Post-Its im Eingangsbereich sind Teil dieser Firmensprache mit dem Namen "Hoshin Kanri", zu Deutsch Kompassnadel-Management. Die Strategiemethode soll dem Innviertler Unternehmen den Weg in eine gesunde und erfolgreiche Zukunft zeigen.