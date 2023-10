Bei dieser Auktion kommt auch der Bürgermeister unter den Hammer

"In dieser Form hat es das in Ried noch nicht gegeben, wir freuen uns daher noch mehr auf unsere Benefiz-Weihnachtsauktion." Die Vorfreude auf diese Auktion des Clubs Soroptimist Ried-Innviertel unter dem Motto "kunstvoll-kreativ-köstlich" am Samstag, 25. November, in der Team 7 Welt ist Präsidentin Christine Berghammer anzumerken. Die Gäste werden Gelegenheit erhalten, mehr als 100 Objekte und Erlebnisse zu ersteigern. Der Reinerlös wird für soziale Zwecke in der Region und für die Unterstützung des Frauenhauses Ried verwendet.

"Eine Auktion ist ja eine unterhaltsame und spannende Sache", sagt Soroptimist-Präsidentin Berghammer. Was unter den Hammer kommt, kann sich schon bis jetzt sehen lassen, und das soll auch unterhaltsam sein: "Man kann hier das Geschenkesuchen mit dem Nervenkitzel einer Auktion verbinden. Wir haben vom geschmückten Adventkranz ab 30 Euro über diverse Gutscheine bis zum Kunstwerk ab 250 Euro viel anzubieten. Man darf gespannt sein, wer die schönen Stücke mit nach Hause nehmen wird", sagt Christine Berghammer. Dass die Benefiz-Auktion unterhaltsam wird, dazu werden die beiden Auktionatoren beitragen. Mit dem Rieder Anwalt Wolfgang Puttinger und dem früheren Chef des AMS Oberösterreich, Gerhard Straßer, sind zwei schlagfertige und wortgewandte Herren am Werk.

Anmeldung ist erforderlich

Für die Teilnahme an der Auktion ist eine Anmeldung notwendig. Eine Woche vor der Versteigerung wird der Ausstellungskatalog mit den einzelnen Versteigerungsposten (inklusive Angabe von Wert und Ausrufungspreis) per Mail zugesandt. Der Katalog bietet Spezielles: vom kurzen Tanzkurs als Ballvorbereitung bis zu einem Glasbläserkurs in Salzburg, einer Alpakawanderung, einer Ballonfahrt oder einem Drechselkurs. Auch Erlebnisse, die man nicht kaufen kann, sind darunter, etwa ein privates Langlauf-Training mit Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter sowie ein privates Abendessen mit Bürgermeister Bernhard Zwielehner. Versteigert werden unter anderem auch Kunstwerke von Wolfgang Friedwagner, Walter Holzinger oder Elisabeth Kuc.

Als Ort für die Auktion wurde die Team 7 Welt gewählt. "Dass wir für die Versteigerung dorthin kommen und auch den Team-7-Steinway bespielen dürfen, freut uns besonders! Diese Atmosphäre gibt der Veranstaltung einen ganz besonderen Rahmen" , sagt Mitorganisatorin Gabriele Puttinger-Piati vom Club Soroptimist Ried.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer