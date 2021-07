Am Sonntagabend (17 Uhr) startet die SV Guntamatic Ried mit dem Heimspiel gegen Austria Wien in die zweite Bundesligasaison nach dem Wiederaufstieg vor rund einem Jahr. Das letzte Duell mit Austria ist noch nicht lange her. Im letzten Spiel der vergangenen Saison kehrten die Rieder einen 0:2-Rückstand noch in einen vielumjubelten 3:2-Heimsieg um. Erstmals waren bei diesem Spiel nach langer Zeit wieder 2700 Zuschauer zugelassen. Am Sonntag werden sicher mehr Fans in der Josko Arena sein.