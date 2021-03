Breiten Widerstand gibt es in der Gemeinde Diersbach seit bekannt wurde, dass die Firma "water of life" aus einem Brunnen in der Ortschaft Eden Trinkwasser gewinnen und verkaufen möchte (die OÖN haben in den vergangenen Wochen darüber berichtet). Um auch die andere Seite zu hören, haben wir am Weltwassertag Geschäftsführer Johannes Pfaffenhuemer mit den Vorwürfen konfrontiert und zu einem Interview gebeten.