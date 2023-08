Bei den Braunauer Radsporttagen sind die Kleinen mittendrin statt nur dabei

Am Samstag, 26. August, können in Braunau auch begeisterte Nachwuchsradsportler ihr Talent unter Beweis stellen.

Zur bereits 24. Auflage der "Braunauer Radsporttage" lädt der ARBÖ Radclub am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, nach Braunau. Neben nationalen und internationalen Topstars der Radszene wird in der Bezirkshauptstadt aber auch den Radsportlern von morgen eine tolle Bühne geboten.

Wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren wird die Traditionsveranstaltung mit einem Kinder-Radrennen am Samstag (16 Uhr) eröffnet. Die Nachwuchsfahrer können dabei auch schon auf Laufrädern ihr Talent und vor allem ihre Begeisterung für den Radsport unter Beweis stellen. Das erfahrene Organisationsteam rund um Erwin Hörtl will dem Nachwuchs aber nicht nur ein tolles Rennerlebnis, sondern auch die nötige Sicherheit bieten. Deswegen besteht bei den Kinderrennen auch Helmpflicht. Zudem ist eine Haftpflichtversicherung Bedingung für einen Platz im Teilnehmerfeld. Im vergangenen Jahr waren knapp 50 Kinder am Start. "Diese Entwicklung freut mich besonders", sagt Hörtl. Als Preis winkt den "Knirpsen" neben einer Medaille auch ein Gratiseis.

Im Vordergrund soll der Spaß stehen, einen Wettkampf forciere man bei den Kindern bewusst nicht, so Hörtl. Diesen gibt es dafür dann umso mehr bei den Rennen der Erwachsenen. Unter anderem gibt es in Braunau die österreichischen Cup-Rennen der Damen sowie den Elite-, U23- und Amateur-Fahrern zu sehen. Traditionell sind in Braunau temporeiche Wettkämpfe zu sehen. Durchschnittlich nehmen die Radsportler mit einer Geschwindigkeit von 46 Kilometer pro Stunde Fahrt auf.

Am Sonntag (11 Uhr) folgt das Straßenrennen am Schlossberg in Ranshofen, bei dem eine Strecke von 130 Kilometer zurückgelegt wird.

Anmeldung für alle Rennen unter www.computerauswertung.at

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer