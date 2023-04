Bei Dacharbeiten verletzt: Innviertler (64) stürzte zwei Meter in die Tiefe

Gemeinsam mit einem Kollegen wollte der 64-Jährige einen Dachbalken am Schuppen befestigen. Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann rund zwei Meter in die Tiefe auf einen Betonboden. Er erlitt dabei Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber "Europa 3" in das Krankenhaus Braunau geflogen werden.

