Bei Berner läuft es "wie geschmiert": Blick auf 50 Jahre Firmengeschichte

BRAUNAU. Schrauben, Werkzeuge, Chemie: Nicht nur das Sortiment hat sich bei Berner seit 1969 erweitert.

Das Betriebsgebäude im Braunauer Industriegebiet Bild: Walter luttenberger

Was als One-Man-Show im Keller begann, nahm über die Jahre immer größere Dimensionen an: In Deutschland startete Albert Berner 1957 einen kleinen Schraubenhandel. Zwölf Jahre später streckte er seine Fühler ins Ausland aus. Erst gründete er in Belgien ein Tochterunternehmen, vor 50 Jahren dann eine zweite Auslandsniederlassung in Braunau.

Damals hieß Berner noch Technal. Bis Anfang der 90er war das Unternehmen am Laaber Holzweg im Gebäude des heutigen AMS einquartiert. Als sich der Standort zum derzeitigen im Braunauer Industriegebiet verlagerte, waren bereits 200 Mitarbeiter beschäftigt. Auch am neuen Standort hat sich der Konzern weiter ausgebreitet. Ein Meilenstein war die jüngste Großinvestition im Jahr 2012, bei der die Logistikkapazitäten mehr als verdoppelt wurden.

Erste Million in 70ern

Berner sei von Beginn an schnell gewachsen, sagt Geschäftsführer Wolfgang Sageder. Nicht nur am Standort in Braunau, auch der deutsche Mutterkonzern griff immer weiter um sich, breitete sich vor allem gen Osten aus. Schwesterunternehmen wurden in Ungarn, Tschechien, Rumänien, Kroatien, Polen, Lettland und Litauen gegründet. Auch in der Türkei gab es eine Niederlassung, die zwischenzeitlich aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen im Land geschlossen wurde. Aufgabe von Berner Österreich ist es, den Regionen KnowHow zu vermitteln, es hat die "Regionsverantwortung".

Berner ist ein Handelsunternehmen, das im KFZ- und Baubereich groß geworden ist. Als drittes Standbein wolle man in der Industrie Fuß fassen, sagt Sageder. Vertrieben werden Schrauben, DIN- und Normteile, Werkzeuge, Maschinen - "alles, was man in KFZ- und Bau-Werkstätten benötigt". Der Werkzeugmarkt sei ein umkämpfter, sagt Sageder. Es gebe große, internationale und lokale Player. Herausfordernd sei der Fachkräftemangel und die Digitalisierung. Berner ist als reines Direktvertriebsunternehmen groß geworden. Nun entwickelt es sich zum Multikanalunternehmen. Am wichtigsten bleibe aber nach wie vor der Außendienst.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema