"Die Begegnungszone muss in Ried ihrem Namen gerecht werden"

Mit der Erarbeitung eines umfassenden Mobilitätskonzeptes beauftragte die Stadtgemeinde Ried das Verkehrsplanungsbüro „komobile“. In dieser Woche wurden laut Informationen der Rieder Volkszeitung unter anderem Unternehmern bei einer Veranstaltung der Wirtschaftskammer detaillierte Ergebnisse präsentiert. „Die gesammelten Ergebnisse liegen uns vor. Jetzt werden wir diese politisch diskutieren“, sagte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) auf Anfrage.

„Es liegt ein Vorschlag am Tisch, der bereits allen Fraktionen präsentiert worden ist. Meiner Meinung nach benötigen wir für die Umsetzungsphase einen breiten politischen Konsens. Im Herbst wünsche ich mir die dafür notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse“, sagt der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Peter Stummer (SPÖ). Oberstes Ziel müsse sein, den Durchzugsverkehr in der Innenstadt massiv zu reduzieren. „Laut Verkehrszählungen fahren derzeit zwei Drittel einfach nur durch Ried durch“, sagt Stummer. Hauptdurchzugsstraßen ist die B143 von der Friedrich-Thurner-Straße in Richtung Eberschwang und die Rainerstraße bei der Weberzeile.

Andere Verkehrsführungen

Dem Vernehmen nach ist eine Änderung der Verkehrsführung in diesem Bereich ein Thema. Diskutiert wird, dass der Abschnitt vom Marktplatz bis zum Hohen Markt eine kleine Fußgängerzone werden könnte. Eine mögliche Option ist, dass dafür der von der Thurner-Straße kommende Verkehr links über die Froschaugasse verlaufen soll. „Es ist sicher nicht ausgeschlossen, dass sich die Verkehrsführung bei einigen Straßenzügen ändern wird“, sagt Stummer und fügt hinzu: „Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass wir die Stadt freundlicher für Fahrradfahrer und Fußgänger machen. Das Netz an Fahrradwegen muss durchgängig gestaltet werden, hier sind wir im Österreich-Durchschnitt noch weit hinten. Die Begegnungszone muss ihrem Namen in der Zukunft gerecht werden. Wir wollen in der Innenstadt einen echten Wohlfühlcharakter schaffen. Das geht nur mit weniger Verkehr, die Erreichbarkeit der Innenstadt und der Parkplätze muss auch in Zukunft gewährleistet sein.“

Wichtig sei, in die Umsetzung des neuen Mobilitätskonzeptes die öffentlichen Verkehrsmittel miteinzuplanen. „Der neue Bahnhof wird die Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs, das muss mitgeplant werden.“ Zudem gibt es Überlegungen, den Citybus im Zuge der Stadt- und Umlandkooperation auf die Rieder Nachbargemeinden auszuweiten. Die aktuelle Auslastung des City-Busses, der mit zwei Bussen fünf Linien bedient, liegt laut OÖN-Informationen bei rund 2,4 Prozent.

Belastungsprobe ab Juni

Eine große Belastungsprobe für den Verkehr in Ried wird demnächst die Brückensanierung und die Eröffnung des Rieder Freibades am 13. Mai. Wie berichtet, werden die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über der Schwimmbadstraße wohl noch mindestens ein Jahr dauern. Daher ist das Freibad über die Schwimmbadstraße nicht zu erreichen, auch nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Ab Juni wird es bei der Unterführung in der Eberschwangerstraße nur noch eine Spur für den motorisierten Verkehr geben, eine Ampelregelung ist geplant, Staus wohl unausweichlich. Auch die Zahl der Parkplätze beim Freibad, das mit dem Auto über die Eberschwangerstraße und den Wiesensteig erreichbar sein wird, ist stark limitiert.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif