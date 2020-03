Begegnungszentrum ruft auf, sich einzubringen

Das Begegnungszentrum Braunau in der Kaserngasse 2 mit Fixpunkten wie Weltcafé, Frauentreff, Rucksack-Projekt für Kindergartenkinder und Kunstprojekten will sich an verschiedenste Gruppen richten und Beteiligungsmöglichkeiten bieten: Gedanken zum Frieden haben sich Schüler des Braunauer Gymnasiums gemacht und an einem Lions-Plakatwettbewerb teilgenommen – am 12. März werden die Zeichnungen um 18 Uhr im Begegnungszentrum präsentiert.

Am 27. März folgt um 19 Uhr ein Vortrag für pflegende Angehörige, Jörg Fuhrmann spricht ab 19 Uhr bei freiem Eintritt über die Bedeutung von Humor in der Pflege naher Angehöriger.

Die Stadt Braunau setzt sich verstärkt dafür ein, dass das Begegnungszentrum zum Ort für alle Generationen und vielfältige Interessen wird. Dazu sollen gemeinschaftliche Initiativen und Aktivitäten unterstützt und Möglichkeiten der Kooperation mit anderen Einrichtungen, Organisationen, aber auch Privatpersonen geprüft werden.

"Wenn Sie bei uns mitdenken, mitmachen, mitreden und mitgestalten wollen oder einfach nur neugierig sind – schauen Sie vorbei", so Zentrumsleiterin Brigitta Bartosch. Jeden Montag ist sie von 13 bis 16 Uhr vor Ort anzutreffen, unter Tel. 0676/847804324 können auch gesonderte Termine vereinbart werden. Für 17. April ist ein Tag der offenen Tür im Begegnungszentrum geplant.