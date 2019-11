Beer Star: Raschhofer braut "Europas bestes Zwickl-Bier"

"Wir dürfen unser Zwickl-Bier nun als Europas bestes Zwickl bezeichnen", sagen Doris Scheriau-Raschhofer und Christoph Scheriau von der Altheimer Brauerei Raschhofer zur aktuellen Goldmedaille beim "European Beer Star Award" – bei dem in jeder Bierkategorie nur ein Mal Gold verliehen wird. Verliehen wurde der "Europameistertitel" im Rahmen der BrauBeviale in Nürnberg.

"Das ist der verdiente Lohn für unseren Braumeister Hans Eder, der kompromisslos an unseren hohen Qualitätsstandards festhält." Das prämierte Zwicklbier wird seit 1993 gebraut. Raschhofer Zwickl wird direkt vom Lagertank unbehandelt und unfiltriert in Fass und Flasche abgefüllt. "Es ist also ein echtes Zwickl mit seidigem Schimmer und viel Fülle am Gaumen und besticht durch seine Ausgewogenheit, Bekömmlichkeit und sanften Fruchtnoten."

Bereits acht Auszeichnungen

Mit acht Auszeichnungen sei die Brauerei Raschhofer die bisher erfolgreichste österreichische Brauerei beim European Beer Star – so konnte für Raschhofer Zwickl zwei Mal Gold (2019, 2008) und ein Mal Bronze, für Raschhofer Märzen ein Mal Silber, zwei Mal Bronze sowie für Raschhofer "Lebenskünstler Wit" zwei Mal Bronze erreicht werden. In der Innviertler Brauerei Raschhofer wird bereits seit 1645 gebraut. "Wir setzen dabei auf eine Technologie, die heute schon selten geworden ist", so Doris Scheriau-Raschhofer und Christoph Scheriau, Eigentümer in zehnter Generation.

Gebraut wird in 70-Hektoliter- Vollkupfergefäßen über direktem Feuer, und die Biere werden in offenen Gärbottichen vergoren. Raschhofer Zwickl war vor 20 Jahren das erste naturtrübe, unfiltrierte Bier, das als "Zwickl" in der Flasche auf den Markt gebracht wurde, so die Brauerei. Seit 2018 können Besucher diese besondere Brauweise auch in der neugestalteten Bierwelt, dem "Innviertler Brauturm", erleben.

Bei der Brauerei Raschhofer gibt man sich überzeugt, dass die Goldmedaille beim European Beer Star der erfreulichen Entwicklung des Unternehmens weiteren Auftrieb gibt. "Denn die Konsumenten wissen eine solche Auszeichnung zu schätzen", so Doris Scheriau-Raschhofer.

"Und für unsere Mitarbeiter ist dieser Preis Ansporn, weiterhin alles dafür zu tun, dass wir vorzügliche Biere brauen."