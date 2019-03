Beeindruckende Bilanz: 325 Menschen und 279 Tieren das Leben gerettet

BEZIRK, BURGKIRCHEN. Bezirksfeuerwehren tagten am Dienstag in Burgkirchen und blickten auf Erfolge zurück.

Volle Mehrzweckhalle in Burgkirchen: Bezirkfeuerwehrkommandant Josef Kaiser dankt seinen Kameradinnen und Kameraden. Bild: (Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger)

„Ihr seid es, die raustreten aus der Selbstverständlichkeitsgesellschaft. Euch gebührt Dank“, lobte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser seine zahlreich erschienenen Kameraden und Kameradinnen bei der Bezirksfeuerwehrtagung in Burgkirchen. Auf beeindruckende Zahlen können die ehrenamtlichen Helfer zurückblicken (siehe Kasten). Auch, wenn es heuer weniger Einsätze gab – „Gott sei Dank keine tagelangen Katastropheneinsätze“, so Kaiser – gab es viel zu tun. Und die Feuerwehr tut das gern. „Es ist die Verlässlichkeit, die uns auszeichnet“, betonte Wolfgang Kronsteiner. Am Dienstagabend sprach er zum letzten Mal in seiner Funktion als Landesfeuerwehrkommandant in Braunau. Neben Dank schwang auch ein bisschen Kritik seitens der Feuerwehr mit. Zum einen an der Gemeindefinanzierung neu, bei der die Folge droht, dass Gemeinden den Rotstift bei der Feuerwehr ansetzen (müssen). „Wir müssen verhindern, den Druck an die Feuerwehren weiterzugeben, das darf nicht passieren“, sagte der für die Feuerwehren zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FP). Zum anderen, weil eine generelle Dienstfreistellung für Einsätze nicht gesetzlich verankert wird. „Flexible Regelungen, ja. Diese gibt es ja in vielen Betrieben schon, aber generelle? Nein. Dafür sind die Strukturen in den Betrieben viel zu unterschiedlich, ich bitte um Verständnis“, sagte Wirtschaftskammer-Leiter Klaus Berer.

Heute, Donnerstag, stellt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser für eine weitere Funktionsperiode zur Wahl, die Warte wird berichten.

Feuerwehr in Zahlen

560 Brandeinsätze und 2304 technische Einsätze meisterten die 81 Feuerwehren des Bezirks. Dabei konnten die Feuerwehrler 325 Menschen und 279 Tieren das Leben, aber auch Sachwerte in Millionenhöhe retten.

9475 Personen aus dem Bezirk sind Mitglied in einer der Feuerwehren.

830 Personen in der Feuerwehr sind Frauen. 8645 sind Feuerwehrmänner. Durchschnittlich sind die aktiven Feuerwehrfrauen wesentlich jünger als ihre männlichen Kollegen im „Aktiv-Stand“. Altersdurchschnitt bei den Frauen: 26 Jahre, bei den Männern 41.

52 Musiker spielen derzeit bei der Feuerwehr-Musikkapelle des Bezirks, diese ist in Feldkirchen.

75 Jugendgruppen gibt es bei den Feuerwehren im Bezirk. Bei diesen sind 644 Burschen und 275 Mädchen Mitglied, also insgesamt 919 Jugendliche.

615.058 Stunden leisteten die Feuerwehrmänner und -frauen des Bezirks vergangenes Jahr, davon waren sie 40.000 im Einsatz – ehrenamtlich. Die restlichen Stunden wurden in den Bereichen Ausbildung, Instandhaltung, vorbeugender Brandschutz, Arbeitsleistung und Verwaltung geleistet.

