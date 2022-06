Bedarf an Wohnmobilen nicht zu decken

In Badehose, mit Blick aufs Wasser frühstücken. Den Urlaubsort nach Wunsch wechseln, flexibel und frei sein, nette Leute treffen. Campen hat viele Vorteile, die in den vergangenen 15 Jahren immer mehr Menschen für sich entdeckt haben. Diese Form des Urlaubs boomt, wobei die Nachfrage durch die Coronapandemie und den Krieg in der Ukraine nochmals explosionsartig angestiegen ist. Allerdings kommen derzeit nicht alle, die es möchten, in diesen Genuss.