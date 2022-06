Beck erhielt erneut Preis für innovatives System mit Holznägeln

Das Traditionsunternehmen Raimund Beck KG aus Mauerkirchen hat als weltweit erstes Unternehmen das Circular Globe Label für Kreislaufwirtschaft erhalten. Nun folgt mit dem German Innovation Award in Gold die nächste Auszeichnung.

Beck ist ein führender Premiumhersteller von Befestigungssystemen. Der Familienbetrieb in vierter Generation wurde 1904 gegründet, beschäftigt heute rund 450 Mitarbeiter und verkauft seine Produkte in 60 Ländern. Mit dem German Innovation Award würdigt der Rat für Formgebung Unternehmen, die in herausragender Weise mit neuen, zukunftsweisenden Technologien, Verfahren oder Dienstleistungen punkten. Das Innviertler Unternehmen überzeugte mit "Lignoloc", einem Holznagel: Der erste magazinierte Nagel mit Kopf aus Holz wird per Druckluftnagler verarbeitet.

System bietet Vorteile

Das Produkt aus Holz gilt als entsprechend umweltfreundlich, Hauptanwendungsbereiche sind horizontale und vertikale Holzverkleidungen. Bemerkenswert sei, dass der Holznagel herkömmlichen Nägeln aus Stahl nicht nur in ökologischer Hinsicht überlegen sei, sondern darüber hinaus etliche Vorteile biete, wie z. B. eine geringere Wärmeleitfähigkeit und die Beständigkeit gegen Korrosion und viele Chemikalien. Zudem sei beim Nachbearbeiten der mit den Holznägeln befestigten Holzelemente deutlich weniger Werkzeugverschleiß zu erwarten. "Eine spannende Produktinnovation, die zur nachhaltigen Wende im Baugewerbe einen relevanten Beitrag leisten kann", so die Jury beim German Innovation Award.

"Es geht um kreative Lösungen, die unser tägliches Leben besser und einfacher, vor allem aber auch nachhaltiger machen", so Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rats für Formgebung. Insgesamt wurden 640 Einreichungen von deutschen und internationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen für den German Innovation Award 2022 zugelassen.

Bewertet wurde durch eine internationale Fachjury, die sich aus mehreren Sparten zusammensetzt. Die festliche Preisverleihung fand in Berlin statt. "Wir sind unheimlich stolz, einen der renommiertesten Innovationspreise zu gewinnen und uns in die Riege der inspirierenden Preisträger einzureihen. Der Preis ist für uns ein kräftiger Motivationsschub und Ansporn, unsere Vision, Befestigungstechnik nachhaltiger, effizienter und insgesamt besser zu machen, konsequent weiterzuverfolgen. Darüber hinaus ist er auch Bestätigung für die kreative und leidenschaftliche Arbeit unseres gesamten Teams", sagt Christian Beck, General Manager von Beck.

Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Premiumherstellern von Befestigungssystemen und innovativen Befestigungslösungen. Mehr Informationen: www.beck-fastening.com