Beamten der Bezirkshauptmannschaft Schärding mit „Amoklauf“ bedroht

BEZIRK SCHÄRDING/RIED. Innviertler Landwirt wurde im Landesgericht Ried zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der angeklagte Landwirt aus dem Bezirk Schärding wurde im Landesgericht Ried verurteilt. Bild: Streif

Weil er einen leitenden Beamten der Bezirkshauptmannschaft Schärding am Telefon massiv bedroht haben soll, musste sich ein 60-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Schärding im Landesgericht Ried verantworten. Laut Anklage soll er am 7. November 2018 zu dem Beamten am Telefon folgenden Satz gesagt haben: „Wenn am 5. Dezember die Rodungsbewilligung nicht im Haus ist, dann Amoklauf.“ Grund genug für den Mann, Anzeige zu erstatten. „Was sagen Sie zu den Behauptungen?“, will Richter Andreas Rumplmayr wissen. „Ja, das kann schon sein, dass ich das gesagt habe, aber der Herr provoziert mich jedes Mal.“ Der Richter antwortet: „Ja, wie auch immer, aber provozieren ist nicht strafbar, eine Drohung sehr wohl.“

Laut Anklage dürfte der bisher unbescholtene Landwirt beauftragt worden sein, Teile seines Grundes aufzuforsten. Diesen Bescheid habe er mit einer Rodungsbewilligung aufheben wollen.

Angeklagter redet sich in Rage

„Ist das ein Verbrechen, weil ich gerne so eine Bewilligung gehabt hätte?“, will der Angeklagte, der sich immer mehr in Rage redet, wissen. „Nein, aber das ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens, das ist Sache der Behörde“, sagt Rumplmayr. „Ich habe niemandem etwas getan, es geht mir gesundheitlich nicht gut und ich werde so behandelt. Der Beamte hat mich ein uns andere Mal fertiggemacht. Immer wieder hat er zuerst zugesagt, dann aber doch wieder alles zurückgezogen“, versteht der Angeklagte die Welt nicht mehr.

Als er die Drohung aussprach, sei er nicht wirklich zurechnungsfähig gewesen, so der Angeklagte. „Wieso nicht“, fragt der Richter. „Weil ich so narrisch geworden bin.“

Geldstrafe verhängt

Der Angeklagte, der bereits in der Vergangenheit einmal mit einer Diversion davonkam, hat Glück. Rumplmayr gibt ihm wegen des Vergehens der Nötigung eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro. Allerdings werden nur 20 Tagessätze, also 300 Euro, unbedingt verhängt.

Der Richterspruch ist bereits rechtskräftig.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema