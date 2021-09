Bayerischer Mopedlenker zog sich bei Polizeikontrolle aus - Anzeigenflut

Polizisten führten Mittwochabend in St Pantaleon im Bereich der L 501 behördlich angeordnete Ausreisekontrollen durch. Kurz nach 20 Uhr sah ein Polizist ein Moped, das in leichter Schlangenlinie gelenkt wurde, dass der Lenker zwischen den Beinen eine Bierkiste eingeklemmt hatte und dass das Moped hinten völlig unbeleuchtet war.

Die Polizisten fuhren dem Moped nach und hielten den Lenker in Kirchberg an. Kaum abgestiegen sagte der 32-jährige Bayer, dass er keinen Führerschein hat, dass das Moped nicht angemeldet ist, das die Kennzeichen ungültig sind und er eigentlich nur Fischen fahren wolle. Dass er bei einer Tankstelle, wo er die Kiste Bier kaufte, bereits mehrere Bier getrunken habe und außerdem vor dem Wegfahren noch einen Joint geraucht habe. Weiters teilte er den Beamten mit, dass er keinen Corona-Test habe und keinerlei Dokumente außer eine Jahresfischerkarte mit sich führen würde.

Lenker zog sich unaufgefordert aus

Kurz darauf entkleidete sich der 32-Jährige bis auf die Unterhose und verkreuzte die Hände hinter dem Kopf. Auf Befragung warum er das mache, teilte er mit, dass er das in Deutschland immer so machen muss, wenn er von der Polizei kontrolliert werde. Ihm wurde aufgetragen sich umgehend wieder anzuziehen und an der Kontrolle "mitzuwirken".

Nachdem ein bei ihm durchgeführter Alkotest einen Wert von 1,46 Promille ergab, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Dennoch schwang sich der Angezeigte auf sein Moped und fuhr ein Stück weiter zu einem Abstellort. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC (Cannabis). Eine klinische Untersuchung wurde von ihm verweigert. Anzeigen folgen. Bezüglich des verwendeten Kennzeichens werden weitere Erhebungen geführt und gegebenenfalls gesondert Anzeige erstattet.