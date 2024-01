Bayern-Sportchef: "Glasner ist ein super Trainer"

Die Sporthalle in Antiesenhofen war am Sonntag gut besucht.

Kurz nach Mittag war es schließlich so weit. Die Sporthalle in Antiesenhofen war auf Hochglanz poliert und in rot-weißer Farbe eingekleidet. Unter frenetischem Applaus und den Klängen des zeitlosen Klassikers „Stern des Südens“ wurde Christoph Freund am vergangen Sonntag empfangen. Mittlerweile ist es bereits zur Tradition geworden, dass Spieler und Funktionäre des FC Bayern München die Fanclubs der Umgebung besuchen.