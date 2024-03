Bayern-Fanclub unterstützt Innviertler Lebenshilfen

Soziales Engagement beweist der Bayern-Fanclub "S’Innviertel": Die Fußballfans des deutschen Rekordmeisters gehen eine Partnerschaft mit den Lebenshilfen im Innviertel ein. "Egal wo, wir wollen helfen", sagt Fanclub-Vorsitzender Jürgen Peham. Bereits im Vorjahr war die Lebenshilfe Ried auf Einladung des Fanclubs zu Besuch bei einem Bundesligaspiel des FC Bayern München. "Diese Aktion hat auch uns sehr viel Freude bereitet", sagt Peham.

Diese Aktion war unter anderem auch ausschlaggebend für das weitere Engagement des Fanclubs. Vor Kurzem besuchte Peham mit einigen anderen Mitgliedern die Lebenshilfe-Werkstätte in Ried und hatte dabei auch eine weitere Überraschung im Gepäck. So kündigte Peham an, zukünftig eng mit den Innviertler Lebenshilfen zusammenarbeiten zu wollen. "Wir möchten zur neuen Saison wieder eine Fahrt für die Beschäftigten organisieren, aber auch über das gesamte Jahr einzelne von ihnen – egal ob aus Ried, Schärding oder Braunau – Reisen zu den Bayern ermöglichen." Zudem will der Verein anlässlich des Sommerfestes am 7. Juni in Ried der Fußballmannschaft der Lebenshilfe-Werkstätte Ried neue Bälle überreichen.

