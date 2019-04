Bayerische Grenzpolizei: Kaum noch Schlepperei, aber viele andere Delikte

PASSAU/SCHÄRDING. Von Freyung-Grafenau bis Burghausen im Vorjahr nur 166 Asylwerber rückgewiesen.

Kontrollen decken viele Delikte auf, aber wenige Schleusereien. Bild: OÖN

Die per 1. Juli 2018 wiedereingeführte bayerische Grenzpolizei mit Schwerpunktsitz in Passau hat im Vorjahr 112 ausländerrechtliche Verstöße aufgedeckt und angezeigt – nach den Flüchtlingswellen aus den Jahren 2015 und 2016 praktisch eine verschwindend geringe Anzahl.

Und der Großteil der Anzeigen bezieht sich nicht auf Migranten, die Asyl beantragen wollen, sondern auf Menschen aus südosteuropäischen Ländern, die zwar nach Deutschland einreisen dürfen, aber die Bargeld-Mittel, die dafür vorgeschrieben sind, nicht bei sich haben und somit zu uns rücküberstellt werden.

Wer aus Bayern im Grenzgebiet von Burghausen über Passau bis Freyung-Grafenau rückgewiesen wird, kommt zur Polizei nach Schärding. 166 "echte" Asylfälle sind im Vorjahr auf dem geografisch großen Gebiet nach Schärding überstellt worden. Auch das ist im Vergleich zu den Flüchtlingswellen der Jahre 2015 und 2016 eine verschwindend geringe Anzahl: "Die Aufgegriffenen werden durch die deutsche Polizei zu uns gebracht. Das ist eine interne Abmachung", so Erwin Eilmannsberger, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant in Schärding, der somit einen detaillierten Überblick über einen großen Einzugsbereich hat, auf OÖN-Anfrage.

In weiteren 1230 Fällen habe es sich um Besitzer biometrischer Reisepässe gehandelt, die sich in der EU frei bewegen dürfen, die aber nicht die vorgeschriebenen Barmittel mithatten: Menschen, die sich dann wieder auf den Weg in ihre Heimatländer machen oder entsprechend Geld auftreiben.

Während die neue bayerische Grenzschutzpolizei mit Schwerpunktsitz in Passau in Relation zum personellen Aufwand wenige "Asylsuchende" aufgreift, deckt sie jede Menge anderer Delikte auf. Zum Einsatz kommen neueste Fahndungstechnik und eine optimierte Koordinierung, einschließlich der Einreisekontrollen.

In 365 Fällen ging es um Drogendelikte – im Jahresvergleich ein Zuwachs um 50 Delikte. 13 Kilogramm Rauschgift und zusätzlich mehr als 2000 Stück verbotener Pillen wurden sichergestellt. 160 Lenker waren unter Drogeneinfluss unterwegs.

Karawane der Autodiebe

Ein 47-jähriger Österreicher hatte in einer Reisetasche gleich drei Kilo Kokain dabei, er ist mittlerweile rechtskräftig zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, so die bayerische Grenzschutzpolizei. In 64 Fällen sei Diebsgut aus Einbrüchen sichergestellt worden. Die Fahndung nach gestohlenen Fahrzeugen habe einen hohen Stellenwert – hierbei sei umfangreiches Spezialwissen nötig, zumal die Tätergruppen arbeitsteilig und professionell organisiert vorgehen. Die Passauer Grenzpolizei hat im Vorjahr 31 Fahrzeuge im Wert von 675.000 Euro sichergestellt.

Bei der Kontrolle eines Geländewagens mit italienischer Zulassung im Wert von 50.000 Euro fanden Ermittler im Oktober bei drei rumänischen Insassen Fahrzeugdokumente eines Maserati im Wert von 95.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine Verschieberbande handelt. Der Maserati wurde in Ungarn sichergestellt.

Und es wird auf Internet-Versteigerungsplattformen gefahndet, wo es um den gewinnbringenden Verkauf von gestohlenen Kfz-Teilen gehe – im Vorjahr seien auf diesem Weg Sachwerte in der Höhe von sieben Millionen Euro identifiziert worden.

288 gefälschte Dokumente und 101 Haftbefehle

288 gefälschte Dokumente wurden aufgedeckt: Fälschungen, um Straftaten und die wahre Identität zu verschleiern, dazu gefälschte Führerscheine und Fahrzeugdokumente. Unter anderem gab sich ein Kosovare, der in Österreich lebt, mit mehreren Dokumenten als Slowene aus – vom Personalausweis über den Führerschein bis hin zur Krankenversicherungskarte. Die Grenzpolizisten haben im Vorjahr auch 78 verbotene Waffen sichergestellt. Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gab es in 258 Fällen. Insgesamt wurden 101 Haftbefehle vollstreckt.





