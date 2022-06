Der Ausbau der Anschlussstelle Pocking zum Autobahnkreuz macht Anfang Juli eine Totalsperre auf der A3 und in weiterer Folge des angrenzenden Stücks der Innkreis-Autobahn erforderlich. Die A8 ist ab Anschlussstelle Suben in Fahrtrichtung Deutschland am Samstag, 2. Juli, 20 Uhr bis Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr zur Gänze gesperrt. Der Verkehr wird örtlich über die B149 und B137 umgeleitet.