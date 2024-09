Baustelle Schule: Hier wird im Innviertel gebaut und saniert

Richtungsweiesende Schulneubauten entstehen in einigen Innviertler Gemeinden.

Investition in Bildung und Bildungseinrichtungen sei Investition in die Zukunft, heißt es. In den drei Innviertler Bezirken werden aktuell 26 Schulbauprojekte umgesetzt, wie das Land Oberösterreich auf OÖN-Anfrage mitteilt. Die Investitionssumme aller derzeit im Innviertel durchgeführten Bauvorhaben beträgt rund 81,2 Millionen Euro.