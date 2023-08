Baumstamm stürzte auf Innviertler (23) und verletzte ihn schwer

Ein 23-Jähriger wurde von einem Baumstamm am Kopf und am Bein getroffen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei am Sonntagabend.

Zu dem Unfall war es gegen 16 Uhr gekommen. Der junge Innviertler hatte Holz auf einen Anhänger verladen, als sich ein Baumstamm vom Greifer löste und auf den 23-Jährigen stürzte. Seine Ehefrau und seine Schwester wurden Zeuginnen des Unglücks und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der junge Mann ins Spital eingeliefert.

