Baumit-Hallencup und Sonnenland-Cup: Grenzüberschreitender Weg wird fortgesetzt

Schon seit vielen Jahren profitieren die Union Esternberg bzw. der SV Schalding-Heining und die SpVgg Hacklberg von einer grenzüberschreitenden Kooperationen. Während die Esternberger seit vielen Jahren den Baumit-Hallencup in der Bezirkssporthalle in Schärding erfolgreich veranstalten, rollt in der Passauer Dreiländerhalle zum selben Zeitpunkt beim Sonnenlandcup das runde Leder. Beide Hallenturniere haben sich in der Region mittlerweile als prestigeträchtige Sportveranstaltungen etabliert.

Vor allem bei den U15-Bewerben setzen die Vereine schon seit längerer Zeit auf ihre Zusammenarbeit und das gemeinsame Know-how. So konnten in den vergangenen Jahren internationale Spitzenvereine wie Bayern München, FC Liverpool, Manchester United oder FC Valencia nach Schärding bzw. nach Passau gelotst werden. Ein besonderes Merkmal der U15-Bewerbe ist, dass neben den Top-Teams auch Amateurteams die Chance haben, mitzuspielen. In den Qualifikationsbewerben können sich jegliche Teams messen und somit Plätze für die großen Events ergattern. Der bekannte U15-Bewerb des Sonnenland-Cups wird am 4. Jänner 2025 ausgerichtet, gefolgt vom U15-Bewerb des Baumit-Hallencups am 5. Jänner. Für diese Turniere dürfen sich die Fußballfans erneut auf ein hochkarätiges Starterfeld freuen, so die Veranstalter.

