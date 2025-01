Baumit-Hallencup: Packendes Finale vor 1000 Fans

Die Talente der Wiener Austria setzten sich bei der 32. Auflage des Internationalen Baumit-Hallencups beim U15-Event in der Bezirkssporthalle Schärding in einem packenden Endspiel vor rund 1000 Besuchern gegen die Altersgenossen von Vorjahressieger Hertha BSC Berlin im Siebenmeterschießen (6:4) durch. "Es war ein extrem rassiges und sehr spannendes Finale. Beide Mannschaften haben tollen Fußball gezeigt", sagt Organisationschef Florian Meilinger von der Union Esternberg.

Obwohl Berlin das Finale verlor, zeigt sich Meilinger angetan von den Darbietungen der Mannschaft aus der deutschen Hauptstadt. "Hertha ist wirklich ein toller Verein. Sie nehmen das Turnier sehr ernst. Das haben mir ihre Betreuer gesagt. Vor dem Turnier haben sie sich zum Beispiel über alle möglichen Gegner genau informiert und ihre Taktik nach der Spielweise des Gegners ausgelegt", sagt Meilinger.

Erfolgreiche Premiere

Zufrieden zeigt sich der Funktionär der Union Esternberg nicht nur mit den Darbietungen der Nachwuchsfußballer, sondern auch mit der Organisation des Turniers. Meilinger feierte heuer seine Premiere als Organisationschef. "Natürlich waren mein neues Team und ich vor dem Turnier etwas nervös. Die Anspannung war uns zum Teil anzusehen. Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass alles perfekt abgelaufen ist. Das haben uns auch alle Teams gesagt. Ich möchte mich bei allen rund 190 Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken", sagt Meilinger.

Internationale Scouts

Dass gute Leistungen in Schärding ein "Booster" für die Karriere sein können, das hat unter anderem der aktuelle Aston- Villa-Spieler Leon Bailey gezeigt. Er spielte vor einigen Jahren mit Anif in Schärding, zeigte groß auf und wurde von einem Profiverein gescoutet. Der eine oder andere Spieler darf durchaus auf einen Karriereschritt hoffen. Denn beim Turnier in Schärdinger waren unter anderem Beobachter von Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur live vor Ort. Nach einer kurzen Verschnaufpause werden Meilinger und seine Kollegen von der Union Esternberg schon bald wieder mit der Organisation des nächsten Baumit-Hallencups beginnen. "Der Großteil der Teams, die heuer bei uns zu Gast waren, haben für kommendes Jahr ihr Kommen bereits zugesagt", sagt Meillinger stolz. Nachdem heuer kein Team aus England, dem Mutterland des Fußballs, in Schärding am Start war, hofft der Organisationschef, dass beim nächsten Turnier auch wieder Mannschaften von der Insel teilnehmen werden. "Englische Vereine sind für die Zuschauer immer ein Highlight", sagt Meilinger, dem es vorschwebt, das Teilnehmerfeld kommendes Jahr beim U15-Turnier zu erweitern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.