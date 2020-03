Egal, wie die SV Ried am Sonntag (10.30 Uhr) auswärts gegen Amstetten spielt: Der Vorsprung auf den Verfolger Klagenfurt wird nach der 19. Runde mindestens drei Punkte betragen. Klagenfurt hat im Titel-Fernduell am Samstag mit dem Heimspiel mit dem zuletzt schwächelnden Dornbirn die auf dem Papier etwas leichtere Aufgabe. Bei der SV Ried konzentriert man sich auf die eigene Aufgabe. In Amstetten erwartet die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner ein robuster, kampfstarker Gegner.