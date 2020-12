Baumgartner verabschiedete sich gestern Nachmittag von der SV Ried

RIED. Vor dem gestrigen Nachmittagstraining um 15 Uhr, das von Gerhard Schweitzer geleitet wurde, verabschiedete sich Gerald Baumgartner gestern Nachmittag im Trainingszentrum der SV Guntamatic Ried von der Mannschaft. Das für den Vormittag geplante Training wurde kurzfristig abgesagt. Die Entscheidung über die Trennung wurde am Montagabend bei einer Vorstandssitzung getroffen.

Auch einige Vorstandsmitglieder, wie Maximilian Schmidt und Karl Wagner sowie Geschäftsführer Rainer Wöllinger waren gestern Nachmittag mit dabei.

Es sei ein sehr würdiger Abschied gewesen, Baumgartner habe die richtigen Worte gefunden, war abseits des Trainings zu hören.

Vorher sprach Finanzvorstand Roland Daxl, der sich bei Baumgartner für dessen Arbeit bedankte. Der 56-Jährige übernahm die SV Ried im Jänner 2018 und führte den Verein diesen Sommer zurück in die Bundesliga.

Für diese Verdienste dankte Geschäftsführer Wöllinger dem ehemaligen Sportchef der Rieder. "Baumgartner hat unglaublich viel Energie in den Verein gesteckt", sagte Wöllinger.

"Wir gehen im Guten auseinander. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser aktuelles Ziel, den Klassenerhalt, auch mit mir geschafft hätten", wurde Baumgartner in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Für die Rieder geht es am Sonntag im letzten Pflichtspiel des Jahres auswärts gegen die WSG Tirol. In diesem Spiel wird Schweitzer die Funktion als Cheftrainer übernehmen. Dabei wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzungsbedingt auf Mittelfeld-Regisseur Stefan Nutz verzichten müssen. Stammtorhüter Samuel Sahin-Radlinger könnte in die Mannschaft zurückkehren, er trainierte gestern am Nachmittag mit. Manuel Kerhe ist verletzt.

Video: Interview am Dienstagnachmittag unter der Leitung von Gerhard Schweitzer

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at