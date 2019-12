Die Baumgartner Brauerei errichtet, wie bereits berichtet, eine neue Logistikhalle am Standort mitten in Schärding. "Die Erweiterung der Logistikfläche ist der erste Schritt unseres Masterplans 2024/25", sagt der technische Betriebsleiter der Baumgartner Brauerei, Michael Moritz, und verrät auch den zweiten Schritt: "Anschließend werden wir die Flaschenabfüllung komplett erneuern." Aufgrund der sehr guten Zuwächse ist laut dem Braumeister die Lagerfläche am Standort im