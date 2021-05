Baumgartner Bier: Naturtrübes jetzt auch alkoholfrei

Bereits seit 2019 lief die Planung. "Trotz eines außergewöhnlichen Jahres 2020 mit vielen Herausforderungen lag es im Interesse des gesamten Teams, die Erweiterung unseres Sortiments zu verwirklichen", so Gerhard Altendorfer, Geschäftsführer der Schärdinger Brauerei.

Um das Projekt "Baumgartner alkoholfrei naturtrüb" – gebraut nach dem Reinheitsgebot – realisieren zu können, wurde erneut in die Erweiterung der Tankanlagen sowie Brautechnik investiert. Durch den Einsatz eines Kältekontaktverfahrens werde der Gärungsprozess der speziellen dabei verwendeten Hefe gestoppt, so die Brauerei. "Das Zusammenspiel dieses altbewährten Brauverfahrens sowie zusätzliche Lagerkapazitäten bringen eine hochqualitative alkoholfreie Bierproduktion", so Braumeister Michael Moritz.