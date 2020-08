Bauhoftheater mit Cabaret des Grauens aktiv

"In Not und völlig ohne Soforthilfe bastelte und feilte das Cabaret-des-Grauens-Ensemble an einer Zeitmaschine, entrümpelte hierzu jeden Winkel, steckten eins ins andere, bekamen ordentlich eine oder zwei gewischt und die Cabaret-Kulturradioshow ward geboren", so die Macher.

Angekündigt sind "frischgebackene Moderatoren, altbackene Studiogäste, Fakten und solche, die es gerne wären, die besten Songs aus den 70ern, 80ern und 90ern der letzten vier Jahrzehnte, Schicksalsmelodien und Jingles, die den letzten Nerv rauben". Platzreservierung ist nötig, Tel. 0664 / 73 04 82 31.