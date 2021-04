Bauhoftheater Braunau: neues Jahr, neuer Vorstand, neues Programm

Man stehe mit viel Motivation und Inspiration in den Startlöchern für den "Braunauer Kultursommer 2021" und habe jetzt auch den Vereinsvorstand neu gewählt, so das Bauhoftheater Braunau. Obmann ist nun Wolfgang Dorfner mit Dita Sommerauer als Stellvertreterin. Als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter soll künftig der bisherige Obmann, Robert Ortner, eingesetzt werden.

Das Vorstandsteam wird durch Gabriele Pointner, Alex Morgenroth und Eveline Bauer verstärkt und von den Beiräten Elke Kaiser, Hans Dzugan, Ralf Kuchler und Tina Rechl unterstützt.

Wie der gesamte Verein bestehe nun auch der Vorstand aus einer bestens bewährten innviertlerisch-bayerischen Mischung. Ziel der neuen Führung sei, das Bewährte weiterzuführen, aber auch neue Wege einzuschlagen, um das kulturelle Angebot für die Region noch vielfältiger zu gestalten.

Hoffen auf Besserung

Die Verantwortlichen seien trotz der Coronakrise zuversichtlich am Arbeiten und Planen für eine von 9. Juli bis 7. August im Konventgarten Ranshofen vorgesehene Eventreihe. Beim "Braunauer Kultursommer 2021", in dessen Mittelpunkt die Theaterproduktion "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare stehen soll, sind auch Musikkonzerte in Kooperation mit dem Verein "Hoferie", eine Familientheater-Produktion sowie eine Kunstaktion angedacht. Durch die aktuelle Situation sei das Bauhoftheater-Team naturgemäß mit Planungsunsicherheiten konfrontiert, jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage ab Mai verbessert. Es werde an entsprechenden Hygienekonzepten gearbeitet, und für den Fall der Fälle gebe es auch einen Plan B. Der länderübergreifend arbeitende Verein hoffe vorsichtig auf eine baldige Grenzöffnung, um Probentermine und Organisationstreffen, die aktuell per Videochat ablaufen, vor Ort gemeinsam durchführen zu können.

"Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts! Theater, Musik und Kunst helfen Akteuren wie Zuschauern dabei, die drastischen Einschnitte emotional zu verarbeiten und wieder neue Kraft und Inspiration zu schöpfen", so der neue Obmann Wolfgang Dorfner.