Bauhoftheater blitzt bei der FPÖ ab

Das Bauhoftheater in Braunau lädt heuer wieder zum Kultursommer in die Bezirkshauptstadt. Von 8. Juli bis 6. August finden 24 Veranstaltungen statt, in den vergangenen Jahren konnten rund 3500 Besucher gezählt werden. Das Herzstück des Kultursommers dieses Mal ist das Stück "Lysistrata" des griechischen Komödiendichters Aristophanes. Gespielt wird am Kirchenplatz in der Innenstadt, auftreten werden wieder geübte Laien und Profischauspieler.

Fred Hermann, VP-Kulturausschussobmann in Braunau, stellte bei der jüngsten Gemeinderatsitzung den Antrag, den Kultursommer wieder finanziell zu fördern. "Damit wurde eine kulturelle Leitveranstaltung für die Stadt geschaffen", betonte er. Sachleistungen in der Höhe von rund 3500 Euro sowie eine Barförderung von 12.000 Euro solle das Bauhoftheater für den Braunauer Kultursommer erhalten.

Zu viel, befand die FPÖ. "Die Barförderung ist im Vergleich zu den Vorjahren um 34 Prozent gestiegen. Dann heißt es aber vom Verein immer, man arbeite ehrenamtlich", sagte FP-Fraktionsobmann Christian Bachinger und kündigte an, dass seine Partei nicht mitstimmen werde. Für die SPÖ war das völlig unverständlich: "Das sind 24 hochwertige Veranstaltungen, die viel Frequenz in das Stadtzentrum bringen. Sie kosten uns 645 Euro pro Veranstaltung, das sollte es uns wert sein", sagte SP-Fraktionsobmann Günter Mikula. Auch VP und Grüne sahen das ähnlich, weshalb die Förderung trotz Stimmenthaltung der FPÖ mehrheitlich angenommen wurde.

Auch die Regelungen für den Hort, der, wie berichtet, künftig unter der Trägerschaft der Kinderfreunde betrieben wird, wurden einstimmig angenommen. "Ich hoffe, das ist eine gute Lösung für das Personalproblem", sagte Bildungsausschussobmann Matthias Kritzinger (VP). Beschlossen wurde auch eine Investitionsförderung für die "Union Voltigier- und Reitverein Braunau". Diese errichtet eine neue Reitsport- und Voltigieranlage im Tal und bekommt einen Investitionszuschuss in der Höhe von 33 Prozent, gedeckelt mit 400.000 Euro.

In der Bürgerfragestunde gab VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher auf Anfrage bekannt, dass gerade ein Grundstück für eine Biomasseanlage gesucht wird. Auch eine 30-km/h-Zone in der Jahnstraße wurde gefordert.