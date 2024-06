Baugrund im Bezirk Braunau: Bayern bleiben aus, Salzburger Grenzgebiet am teuersten

Neubauten werden kaum noch nachgefragt, die Baubranche strauchelt. Auch die Grundstücksverkäufe sind in diesem Jahr unter dem Durchschnitt. Remax-Immobilien-Experte Christian Haidinger rechnet – wenn der Trend heuer so wie bisher weitergeht – 2024 mit nur rund 50 Grundstücksverkäufen im gesamten Bezirk Braunau (Grundstücksflächen zwischen 500 und 1200 Quadratmetern, also "typische Baugrundgröße).