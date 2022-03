Baufortschritt bei Generationenhaus

Die Baumeisterarbeiten für den Kindergarten sind abgeschlossen, jetzt geht es an den im Projekt vorgesehenen Holzbauteil. Die Fundamente für die Tagesbetreuung und den Seniorentreff sowie das tragende Mauerwerk im Erdgeschoß wurden bereits errichtet, so Bürgermeister Erich Rippl.

Die Mehrkosten der Holzbauweise würden nun seitens des Landes berücksichtigt, von Mehrkosten in der Höhe von 185.000 Euro seien 72.200 Euro anerkannt, so Rippl. Zur Stärkung der Verwendung des Rohstoffes Holz habe die Gemeinde beim Bund um eine Förderung durch einen "Waldfonds" angesucht – und 71.300 Euro zugesagt bekommen. Durch die Errichtung des Kindergartens in Holzbauweise und die künftige Beheizung des Generationenhauses mit Fernwärme aus Biomasse leiste Lengau einen Beitrag zum Klimaschutz.