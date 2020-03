Bauernmarkt Ried wird abgehalten, Absage in Braunau

"Wir halten weiterhin offen, um die Versorgung mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten, aber unter anderen Bedingungen", sagt Geschäftsführer Franz Litzlbauer. So werde das Gasthaus natürlich nicht mehr betrieben, die Stände in der Markthalle räumlich weiter verteilt. Am gestrigen Dienstag wurde der Rieder Wochenmarkt abgehalten, allerdings mit sehr wenig Kundschaft – wofür die Marktbeschicker großes Verständnis aufbrachten. Man habe jedenfalls ein Angebot zur Versorgung leisten wollen.

Märkte in Braunau abgesagt

Der Wochenmarkt, der mittwochs am Stadtplatz stattfindet, sowie der Bauernmarkt, der sonst immer am Freitag in der Bauernmarkthalle abgehalten wird, finden nicht statt, teilt die Stadtgemeinde Braunau in einer Aussendung mit. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei über die Supermärkte gewährleistet, die Stadt sowie die ARGE Bauernmarkt bitten um Verständnis.