Bauernbundchef auf Gesprächstour

Österreich zählt bereits jetzt zu den Ländern mit den höchsten Standards. In Hohenzell ging es im Rahmen eines Hofgesprächs zur Familie Badergruber in Aching, wo in einem technisch ausgeklügelten System im Rundbogenstall mit Liegeboxen das Trinkwasser für die Kühe durch Wärmeaustausch mit der frisch gemolkenen Milch vorgewärmt wird, die Milch wird dadurch am Weg zur Milchkühlanlage vorgekühlt.

Bei Familie Einfinger in Tumeltsham-Eschlried wird seit 2017 professionell kompostiert. Abfallverband und Gemeinden beliefern mit dem Inhalt der Biotonnen und mit Grünschnitt. Der fertige Kompost dient als Dünger auf Feldern. Der Bezirksbesuch des Bauernbundpräsidenten beinhaltete auch Diskussionsrunden in Tumeltsham und Schildorn.

